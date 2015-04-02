Оприлюднено імена українців з затонулого траулера "Дальний Восток"

Судячи з документу, на судні були чотири громадянина України.

"Горобець Юрій (матрос 1 кл), Струпарик Максим (матрос 2 кл), Панко Анатолій (матрос 1 кл), Полніков Сергій (Машиніст РМУ)", - наголошується в документі.

Крім цього, згідно зі списком російського відомства, всього на судні знаходились 78 росіян, 42 людини з М'янми, три - з Латвії, п'ятеро - з Вануату.

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Згідно з повідомленням, в даний час в ході пошуково-рятувальної операції було врятовано 63 особи, у тому числі 7 з них у важкому стані, а також підняті з води тіла 54 моряків.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС України підтвердили громадянство України одного члена екіпажу затонулого траулера, не уточнивши при цьому загинув він чи ні, громадянство ще трьох - перевіряється.