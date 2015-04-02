Адвокат Кернеса про перенесення суду з Харкова: Вищий спецсуд вирішив перестрахуватися

Захист мера Харкова Геннадія Кернеса, який обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину проти особи, вважає, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ перестрахувався, перенісши розгляд його справи із Харкова до Полтави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Кернеса Юлія Плетньова сьогодні в коментарі журналістам після завершення засідання Вищого спецсуду.

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“Даним рішенням, звичайно, я незадоволена. На мій погляд, сторона захисту переконливо виклала свою позицію щодо перенесення засідання. Я вважаю, що в даному випадку суд просто перестрахувався і прийняв таке рішення”, - сказала Плетньова.

Також адвокат висловила подив, що суд вирішив перенести розгляд справи саме в Полтаву, хоча ГПУ наполягала на визначенні суду в межах Києва. Проте, зазначила вона, на чому грунтується таке рішення, буде відомо після оголошення судом повного тексту ухвали.

Відповідаючи на запитання, чи буде з'являтися Кернес на судові засідання, Плетньова сказала: “Звичайно, на нього покладені будуть обов'язки і він зобов'язаний буде з'являтися”.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

26 березня Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Кернеса і двох його охоронців.

31 березня у Дзержинському райсуді Харкова розпочалося перше засідання у справі Кернеса, але через неявку потерпілих у засіданні було оголошено перерву до 7 квітня.

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В свою чергу в Генпрокуратурі заявили про намір направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до Вищого спеціалізованого суду України для визначення підсудності у справі.

Сьогодні, 2 квітня, Вищий спецсуд прийняв рішення направити кримінальне провадження стосовно Кернеса до Київського районного суду Полтави із Дзержинського районного суду Харкова.

Кернеса і двох його охоронців підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

У свою чергу Кернес відкидає висунуті йому Генпрокуратурою України обвинувачення.