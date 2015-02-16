Генпрокурор Шокін: Справу Кернеса буде доведено до кінця, як би там не було

Генеральний прокурор України Віктор Шокін обіцяє довести до логічного завершення кримінальне провадження за звинувачення мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Справу Кернеса буде доведено до кінця, як би там не було”, - сказав Шокін.

Довідка УНІАН. У березні 2014 року головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Харківському міському голові Геннадію Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту: він повинен перебувати вдома з 21:00 вечора до 7:00 ранку щодня.

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Як повідомив заступник генерального прокурора України Олексій Баганець, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

Кернес заявляв, що обвинувачення на його адресу не мають реального підґрунтя, а також, що з ним зводить особисті рахунки Арсен Аваков, колишній губернатор Харківської області, а тепер - в.о. міністра внутрішніх справ України.

28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування за кордоном пораненого. Цього ж дня Печерський районний суд міста Києва за клопотанням захисту змінив йому міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку. Вночі Кернеса транспортували на лікування до Ізраїлю.

У червні Генеральна прокуратура України призупинила кримінальне провадження, відкрите стосовно Харківського міського голови Кернеса, на час його хвороби.

Водночас у серпні адвокат Кернеса Олександр Гунченко повідомив, що Печерський райсуд Києва 4 серпня поновив слідство у кримінальному провадженні, порушеному стосовно Кернеса.