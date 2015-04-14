Міліція: Пожежа у притулку для собак на Київщині сталася через загоряння трави

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, за попередньою інформацією, до загибелі тварин призвело загорання трав’яного настилу, вогонь з якого вітром перекинуло на вольєри з собаками. Більша частина тварин задихнулася чадним газом.

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До чергової частини Вишгородського райвідділу міліції звернулась директор фонду захисту тварин. Жінка повідомила, що в селі Лісовичі Вишгородського району сталося загорання притулку для тварин. 70 собак загинуло.

Попередньо встановлено, що причиною події стало загорання трав’яного настилу. Вогонь з нього вітром перекинуло на 14 вольєрів, де перебували собаки. Загинули 1 кішка і 70 собак, з них 65 – задихнулися чадним газом.

На місці події працюють міліціонери та працівники рятувальної служби.

Встановлюються причини та обставини пожежі, з’ясовуються умови утримання тварин.

За даним фактом слідчим відділом Вишгородського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває.