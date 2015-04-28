Яценюк заявив "катастрофічний" брак гелікоптерів ДСНС

Про це він сказав журналістам після прибуття з зони відчуження, де триває ліквідація лісової пожежі, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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Як зазначається в повідомленні, це Глава Уряду назвав «першим кроком». Він підкреслив, що є «катастрофічний брак техніки» для ДСНС: «Якщо нам необхідно мати на Україну мінімум дванадцять гелікоптерів для служби з надзвичайних ситуацій - у нас їх є два».

«Ми додатково зганяємо сили і засоби для того, щоби посилити авіаційну складову для служби з надзвичайних ситуацій з метою локалізації пожежі», - повідомив Яценюк.

Глава Уряду висловив вдячність керівництву ДСНС і всім рятувальникам, «які зараз в повітрі і на землі займаються гасінням цієї пожежі», підкреслюється в повідомленні.