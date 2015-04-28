Пожежу на полігоні під Ростовом загасили (відео)
15:17, 28 квітня 2015Світ
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Пожежа на полігоні в Ростовській області, що почався після вибуху боєкомплекту самохідної артилерійської установки, погашено.
Пожежа на полігоні в Ростовській області загасили / @euromaidan
Зараз пожежні розрахунки і два вертольоти армійської авіації ведуть проливку місцевості та осередків задимлення, передає Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.
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Повідомляється, що загрози для розташованих поблизу полігону населених пунктів немає.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Ростовській області Росії евакуювали 800 людей через вибух боєприпасів і пожежу на полігоні.
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