Пожежу на полігоні під Ростовом загасили (відео)

Зараз пожежні розрахунки і два вертольоти армійської авіації ведуть проливку місцевості та осередків задимлення, передає Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.

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Повідомляється, що загрози для розташованих поблизу полігону населених пунктів немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Ростовській області Росії евакуювали 800 людей через вибух боєприпасів і пожежу на полігоні.