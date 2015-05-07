Завтра дощі в Україні не здадуть позиції, а температура знизиться до +10

Атмосферний фронт обумовить дощі в більшості областей України, повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У північних областях буде хмарно, з дощами і грозами. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У центральній частині буде переважати волога погода. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 10-15, на Вінниччині до 18-20 градусів тепла.

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У східних областях пройдуть дощі і прогримлять грози. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 11-18 градусів тепла.

У південній частині дощі пройдуть скрізь. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 11-16, в Одеській області 17-22 градуси тепла.

У Києві очікуються дощі. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 10-12 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується переважно північно-західний, 5-12 м/с.