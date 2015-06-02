Корбан добився повернення дніпропетровського військового госпіталю державі

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив сам Корбан.

«Тепер це майно повернулося в держвласність. Рішення суду у мене на руках», - зазначив екс-заступник губернатора Дніпропетровської області.

Корбан додав, що таке негативне явище як рейдерство має свій зворотній бік, адже Генеральна прокуратура вже неодноразово зверталася з позовами щодо повернення в держвласність даного об'єкта, але всі суди з цього питання було програно.

Обратная сторона рейдерства.В разгар военных действий прошлым летом в Днепропетровск привозили много раненых. И мы уси... Posted by Gennady Korban on Tuesday, 2 June 2015

«Всі ці аргументи були порожнім місцем на тлі досвіду професійного рейдера. Я знав, що продавлю цей суд... З одного боку рейдерство це негативне явище, але іноді «зворотна сторона» допомагає повернути госпіталь державі. І все – в рамках закону», - заявив Корбан.

Він нагадав, як військовий госпіталь у Дніпропетровську у свій час потрапив у власність російського «ВТБ Банку»: він був проданий Міністерством оборони за ціною, що не відповідає реальній вартості, а слідом за цим, після банкрутства самого покупця, територія госпіталю опинилася в заставі у банку.

«У якийсь момент ми зрозуміли, що військовий госпіталь в центрі міста не наш, він тепер «російський». Тоді мені повідомили, що біля стін госпіталю з'явилася виконавча служба з представниками російського «ВТБ Банку». Прийшли вилучати за борги – понад 10 тис кв. м. нерухомості і близько 4 га землі в центрі міста. Загалом весь госпіталь», - ділиться спогадами політик.

За словами Корбана, юристи, представники прокуратури та співробітники Фонду держмайна запевняли його, що повернення госпіталю в держвласність неможливо.

З цього приводу Корбан також пожартував, що готовий провести всім державним чиновникам майстер-клас за темою «зворотна сторона рейдерства».