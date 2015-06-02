На Керченську переправу повертаються затори: у черзі стоїть вже понад 300 авто

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"На накопичувальному майданчику "Аеропорт" стоїть 41 вантажівка. У порту "Кавказ" чекають відправлення 30 легкових авто і 57 вантажівок, на накопичувальному майданчику "Слов'янськ-на-Кубані" – 205 фур", - повідомляють "Новини Криму" з посиланням на диспетчерську службу ТОВ "Морська дирекція".

Всього за останні 12 годин через переправу до Криму перевезли 1120 транспортних засобів і 3569 пасажирів, у зворотному напрямку – 4211 автомобілів і 1468 осіб.

Як повідомляв УНІАН, минулого року, після незаконної анексії Криму Росією, на Керченській переправі неодноразово утворювалися кілометрові затори автомобілів. Люди стояли кілька діб в очікуванні своєї черги на пором. Серед учасників черги неодноразово виникали конфліктні ситуації.