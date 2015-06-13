У Дніпропетровську провели благодійний захід на підтримку дітей з зони АТО

У Будинку вчених у Дніпропетровську вчора відбувся великий благодійний концерт за участю відомих музикантів і дитячих колективів для дітей, яких вивезли з зони АТО.

В програмі благодійного заходу "Колискова для майбутнього", організаторами якого виступили МБФ "Без кордонів" за підтримки "Фонду оборони країни", були майстер-класи та виступи артистів-аматорів. Читайте такожВолонтери організували для постраждалих бійців АТО риболовну реабілітаціюСпеціальними гостями заходу буди переможець конкурсу "Голос країни" Павло Табаков, заслужений діяч мистецтв України Алла Мігай, народний артист України Олександр Василенко.

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