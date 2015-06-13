У Маріуполі відкрили пам'ятник загиблим бійцям під час визволення міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих в зоні проведення АТО співробітників міліції, бійців Нацгвардії та Збройних сил України.

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На урочистому мітингу, присвяченому Дню визволення Маріуполя, Олександр Турчинов наголосив, що головним завданням, поставленим військовим під час звільнення міста, "було не допустити, щоб жодна цивільна особа постраждала під час операції".

"Ризикуючи життям, наші герої гідно виконали це завдання. Сьогодні Маріуполь є прикладом стійкості та незламності, і надихає на звільнення від окупантів усієї нашої землі", - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що символічним є те, що сьогодні центральну площу міста, яка носила ім'я "більшовицького тирана, перейменували на площу Свободи". "І саме на цій площі Свободи ми святкуватимемо звільнення всієї нашої землі", - підсумував Олександр Турчинов.

У прес-службі зазначили, що одразу після урочистого мітингу та спілкування з жителями міста, секретар РНБО поїхав на передній край сектору, де найбільш активно відбувається військове протистояння.