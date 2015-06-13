Аваков і Турчинов прибули з перевіркою в Маріуполь на річницю звільнення

14:09, 13 червня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з секретарем РНБО Олександром Турчиновим прибули в Маріуполь з інспекційною перевіркою.

Аваков и Турчинов проводят инспекцию в Мариуполе \ Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у департаменті комунікацій МВС.

Читайте такожЖителів Маріуполя просять максимально економити газ"Ми приїхали сюди проінспектувати передову, але оскільки наш приїзд збігся з такою знаменною датою не тільки для Маріуполя, але і для всієї України - днем визволення Маріуполя від "ДНР", ми вирішили взяти участь у святкових заходах", - сказав Арсен Аваков.

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