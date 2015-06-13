Аваков і Турчинов прибули з перевіркою в Маріуполь на річницю звільнення

Про це УНІАН повідомили у департаменті комунікацій МВС.

Читайте такожЖителів Маріуполя просять максимально економити газ"Ми приїхали сюди проінспектувати передову, але оскільки наш приїзд збігся з такою знаменною датою не тільки для Маріуполя, але і для всієї України - днем визволення Маріуполя від "ДНР", ми вирішили взяти участь у святкових заходах", - сказав Арсен Аваков.