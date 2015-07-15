У Харкові шукали вибухівку - перевірили 40 тисяч квадратних метрів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних предметів та речовин правоохоронці не виявили.

За відомостями міліції, на місця подій виїжджали вибухотехніки, працівники слідчо-оперативних груп Дзержинського, Київського та Червонозаводського райвідділів міліції.

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Працівники міліції ретельно обстежили більш як 40 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, з яких евакуювали майже 1 тис. осіб.

Міліція встановлює особу людини, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 невстановлена особа повідомила міліції про наявність вибухівки у приміщеннях Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області, Міського бюро технічної інвентаризації, ХНАТОБу, Харківської обласної ради, Будинку проектів.