У Харкові через повідомлення про замінування закрили дві станції метро

Як передає кореспондент УНІАН, близько 9.50 працівники міліції перекрили всі входи та виходи зі станції метро “Університет” та “Держпром”, а також по периметру перекрили площу Свободи.

За словами міліціонерів, до правоохоронних органів надійшло анонімне повідомлення про замінування цих об'єктів.

Читайте такожВ Одеській області евакуювали багатоповерхівку через повідомлення про мінування

При цьому на 10.00 на площі Свободи було анонсовано пікетування активістами ВО “Свобода” будівлі Харківської ОДА. Активісти планували протестувати проти обов'язкового запровадження касових апаратів для представників малого бізнесу.

У цей час площу Свободи обстежують фахівці-вибухотехніки.

Як повідомляв УНІАН, аналогічні повідомлення про замінування надходили до міліції наприкінці травня та на початку червня, коли на площі Свободи також планувалися пікети.