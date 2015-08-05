В анексованому Криму ціни на шкільне приладдя зросли на 70% - ЗМІ

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Шкільний базар почав працювати в Сімферополі з 1 серпня, але поки напливу батьків, які бажають отоварюватися до 1 вересня, небагато, торгівля йде мляво. «Всі на морях, діти в таборах, в перший день наплив був, тепер чекаємо вихідних, може покупців додасться», – кажуть підприємці.

Читайте такожВ АП вирішили забезпечити школи підручниками за рахунок скорочення зарплат депутатів

Як сказали покупці на ринку, щоб зібрати дитину в школу в бюджетному варіанті, потрібно близько 20-ти тисяч рублів (7 тисяч гривень). «І це без спортивного костюма», – додають батьки.

Цього року шкільний базар розмістили в Сімферополі вздовж річки Салгир – від проспекту Кірова, він буде працювати до кінця місяця.