Взяти участь у гей-фестивалі в Одесі виявили бажання близько 200 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова організаційного комітету фестивалю Ганна Леонова.

«Станом на 10-у ранку 11 серпня у нас зареєструвалися 186 осіб. З них 19 – іноземні гості, 71 – жителі Одеси і Одеської області, решта – жителі інших регіонів України», - сказала Леонова.

Вона відзначила, що проведення у вищезазначені дні футбольних матчів і, відповідно, приїзд до Одеси безлічі ультрас, став неприємним сюрпризом для організаторів.

Як пояснила Леонова, проведення фестивалю в Одесі було анонсовано ще наприкінці травня, коли футбольні матчі не планувалися. В даний час перенести «ОдесаПрайд-2015» неможливо, оскільки до міста спеціально на захід приїде багато людей – учасників і гостей.

Леонова розповіла, що організатори фестивалю квір-культури в присутності представників керівництва МВС зустрілися з лідерами місцевого Автомайдану Євгеном Резвушкіним, регіональної організації «Правого сектору» Сергієм Стерненком, полпредом «Самооборони Одеси», іншими активістами та громадськими діячами. Під час зустрічі, як стверджує голова оргкомітету, вони обіцяли не закликати «своїх людей» заважати проведенню заходу або будь-яким чином впливати на його проведення.

«Ми щиро віримо, що правозахисники зможуть забезпечити правопорядок під час проведення вуличної правозахисної акції, що дозволить реалізувати наше конституційне право на мирні збори», – сказала голова оргкомітету.

Вона не уточнила маршрут маршу, аргументуючи тим, що він зараз ще в стадії узгодження з правоохоронцями. Більш того, «формат вуличної акції в даний момент узгоджується».

Леонова відзначила, що спочатку йшлося саме про марш, а не парад, як це представили деякі ЗМІ та Інтернет-ресурси. Відмінність полягає у формі проведення акцій. Зокрема, марш – акція, що має правозахисний характер, «спроба донести до влади наші гасла, проблеми».

«Парад має карнавальну форму і проводиться в країнах, де проблеми ЛГБТ-спільноти вирішені», - пояснила Леонова, відзначивши, що в Україні права людей нетрадиційної сексуальної орієнтації піддаються утискам частіше, ніж у Європі, але значно менше, ніж у Російській Федерації. «Не дай нам Бог дожити до такого, як у Росії», - сказала вона.

Прайд-дні проводяться в Україні вчетверте. Як відзначила Леонова, рішення вперше провести фестиваль в Одесі обґрунтоване двома причинами: трирічний досвід проведення його в Києві, а також той факт, що Одеса – друге місто в Україні за кількістю проживання ЛГБТ.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдесаПрайд-2015», в рамках якого було заявлено «Марш рівності». У Головному управлінні МВС Одеської області заявили, що під час маршу громадський порядок будуть забезпечувати близько 300 міліціонерів. 10 серпня керівник регіональної організації «Правого сектора» Стерненко на своїй сторінці у Facebook написав, що вважає недоречним, вкрай небезпечним і провокаційним проводити зараз подібні заходи в Одесі. Він також відзначив, що для проведення заходу в Одесі організатори вибрали саме ті дні, коли в місті будуть фанати 4 футбольних команд.

Довідка УНІАН. Квір (англ. queer — «інший») — термін використовується для позначення будь-якої моделі поведінки та ідентичності, що не відповідає традиційній.