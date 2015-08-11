Організатори гей-фестивалю в Одесі заперечують причетність до його проведення Путіна і Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова організаційного комітету фестивалю Гнна Леонова.

Вона висловила подив з приводу того, що буквально за кілька днів інформація про фестивалі обросла міфами і чутками, «об'єднавши проросійські й так звані національно-патріотичні організації». Зокрема, в питанні неприйнятності проведення фестивалю квір-культури.

«Від імені оргкомітету я заявляю, що будь-яка інформація про причетність якоїсь швейцарської компанії до проведення в Одесі фестивалю - брехня. Будь-яка інформація про причетність російських спецслужб і особисто Володимира Путіна до проведення фестивалю – брехня. Будь-яка інформація про причетність до фестивалю голови Одеської обласної адміністрації, його підлеглих або прихильників – брехня», - заявила Леонова.

За її словами, захід організували виключно громадяни України, які підтримують територіальну цілісність країни. Організаційний комітет «ОдессаПрайд-2015» - ініціативна група з 12 осіб, що відстоює конституційні права і свободи всіх соціальних груп. Вона зазначила, що в оргкомітет входять, як представники спільноти ЛГБТ, так і правозахисники.

Мета проведення фестивалю – боротьба зі стереотипами щодо людей нетрадиційної статевої орієнтації, актуалізація їх проблем й означення норм, законів і інструкцій, які їх дискредитують, налагодження діалогу з владою на регіональному рівні, а також збільшення видимості ЛГБТ-спільноти.

«Ми вважаємо проведення такого фестивалю своєчасним, оскільки намітилась недобра тенденція радикалізації політичного простору України в цілому й Одеси, зокрема. А це призводить лише до погіршення і так дискримінованих людей і збереження політичних спекуляцій на тему прав людини та ЛГБТ», - заявила Леонова.

За її словами, міська влада була поінформована про проведення заходу згідно з чинним законодавством України – заяву на ім'я мера Одеси Геннадія Труханова зареєстровано 29 липня.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності». У Головному управлінні МВС Одеської області заявили, що під час маршу громадський порядок будуть забезпечувати близько 300 міліціонерів.

10 серпня керівник регіональної організації «Правого сектору» Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook написав, що вважає недоречним, вкрай небезпечним і провокаційним проводити зараз подібні заходи в Одесі.

Він також написав, що, за його даними, організатором «ЛГБТ-фестивалю в Одесі є невідома спільнота, зареєстрована в Швейцарії».

Він також акцентував, що для проведення заходу в Одесі організатори вибрали саме ті дні, коли в місті будуть фанати 4 футбольних команд.

«Чи битиме Правий Сектор геїв? Ні, не битиме. Ми не хочемо давати внутрішньому і зовнішньому ворогові козир, тому провокації із силовим протистоянням не буде. І маршу ЛГБТ також не буде», - написав Стерненко.

Довідка УНІАН. Квір (англ. queer — «інший») — термін використовується для позначення будь-якої поведінки, яка не відповідає традиційній моделі й ідентичності.