Організатори гей-фестивалю в Одесі заперечують причетність до його проведення Путіна і Саакашвілі
Організатори запланованого на 14-16 серпня фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2015» заявляють, що до його проведення не причетні ні якась швейцарська компанія, ні президент Росії Володимир Путін, ні голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова організаційного комітету фестивалю Гнна Леонова.
Вона висловила подив з приводу того, що буквально за кілька днів інформація про фестивалі обросла міфами і чутками, «об'єднавши проросійські й так звані національно-патріотичні організації». Зокрема, в питанні неприйнятності проведення фестивалю квір-культури.
«Від імені оргкомітету я заявляю, що будь-яка інформація про причетність якоїсь швейцарської компанії до проведення в Одесі фестивалю - брехня. Будь-яка інформація про причетність російських спецслужб і особисто Володимира Путіна до проведення фестивалю – брехня. Будь-яка інформація про причетність до фестивалю голови Одеської обласної адміністрації, його підлеглих або прихильників – брехня», - заявила Леонова.
За її словами, захід організували виключно громадяни України, які підтримують територіальну цілісність країни. Організаційний комітет «ОдессаПрайд-2015» - ініціативна група з 12 осіб, що відстоює конституційні права і свободи всіх соціальних груп. Вона зазначила, що в оргкомітет входять, як представники спільноти ЛГБТ, так і правозахисники.
Мета проведення фестивалю – боротьба зі стереотипами щодо людей нетрадиційної статевої орієнтації, актуалізація їх проблем й означення норм, законів і інструкцій, які їх дискредитують, налагодження діалогу з владою на регіональному рівні, а також збільшення видимості ЛГБТ-спільноти.
«Ми вважаємо проведення такого фестивалю своєчасним, оскільки намітилась недобра тенденція радикалізації політичного простору України в цілому й Одеси, зокрема. А це призводить лише до погіршення і так дискримінованих людей і збереження політичних спекуляцій на тему прав людини та ЛГБТ», - заявила Леонова.
За її словами, міська влада була поінформована про проведення заходу згідно з чинним законодавством України – заяву на ім'я мера Одеси Геннадія Труханова зареєстровано 29 липня.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності». У Головному управлінні МВС Одеської області заявили, що під час маршу громадський порядок будуть забезпечувати близько 300 міліціонерів.
10 серпня керівник регіональної організації «Правого сектору» Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook написав, що вважає недоречним, вкрай небезпечним і провокаційним проводити зараз подібні заходи в Одесі.
Він також написав, що, за його даними, організатором «ЛГБТ-фестивалю в Одесі є невідома спільнота, зареєстрована в Швейцарії».
Він також акцентував, що для проведення заходу в Одесі організатори вибрали саме ті дні, коли в місті будуть фанати 4 футбольних команд.
«Чи битиме Правий Сектор геїв? Ні, не битиме. Ми не хочемо давати внутрішньому і зовнішньому ворогові козир, тому провокації із силовим протистоянням не буде. І маршу ЛГБТ також не буде», - написав Стерненко.
Довідка УНІАН. Квір (англ. queer — «інший») — термін використовується для позначення будь-якої поведінки, яка не відповідає традиційній моделі й ідентичності.