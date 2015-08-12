У Черкасах на Будинку рад почали демонтувати комуністичну символіку

У Черкасах на фасаді Будинку рад на Соборній площі, де знаходяться ОДА та облрада, розпочали демонтаж комуністичної символіки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облради, сьогодні комунальне підприємство «Управління з експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» розпочало роботи з демонтажу символіки комуністичного тоталітарного режиму із фасаду Будинку рад.

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За словами голови Черкаської облради Валентини Коваленко, за попередніми підрахунками, на заміну символіки потрібно було майже 170 тис. грн. Аби максимально знизити витрати, було прийнято рішення проводити лише демонтаж без заміни іншою символікою. Роботи виконуватимуться коштом КП «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності», на балансі якого й перебуває будівля. Таким чином вдалося знизити вартість робіт більш, ніж у тричі. За планом усі роботи мають бути завершені до Дня Незалежності України.