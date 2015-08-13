Російські фармкомпанії почали проводити постачання ліків на Донбас в обхід України

Згідно з даними аналітичної компанії RNC Pharma, поставки ліків із Росії на окуповані території Донбасу зросли при сталому об’ємі поставок ліків в Україну (близько 21 млн доларів).

За словами аналітиків, процент надходжень у так звані «ЛНР» та «ДНР» збільшився за перше півріччя до показника 43% у порівнянні з минулим роком, пише РБК.ру

Вони вважають, що причиною зростання можуть бути прямі постачання ліків дистриб’юторами в аптеки Донеччини та Луганщини, у зв’язку з тим, що МОН України відмовилося постачати медикаменти на окуповані території Донбасу.

Раніше основними отримувачами ліків були київські та дніпропетровські дистриб’ютори, однак в цьому році з’явилися числені інші компанії з юридичним адресами в Донецьку.

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RNC Pharma додає, що за перше півріччя значну долю ринку захопили ростовські дистриб’ютори, які напряму без посередників поставляють ліки на Донбас.

Як зазначає джерело в компанії-постачальнику медичної продукції, провезення в «ДНР» та «ЛНР» жорстко контролюються російською стороною.

Згідно з даними української аналітичної компанії Proxima Research, об’єм продажів медичної продукції в реальному вираженні зменшився на 54% в Донецькій області та на 70% в Луганській. Змінився і асортимент товарів. Якщо раніше це були препарати від різних захворювань, то зараз найчастіше купують заспокійливі, знеболювальні препарати, бинти та шприци.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України заблокували канал постачання лікарських засобів терористам на окуповану територію Донецької області. Згідно з вилученими товарно-транспортними накладними, ліки надсилалися у Донецьк, Макіївку та Шахтарськ. За оперативною інформацією, більша частина медикаментів надходила безпосередньо до незаконних збройних формувань бойовиків, решта реалізовувалася за максимально завищеними цінами місцевим жителям.