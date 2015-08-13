СБУ викрила канал виведення до РФ понад 10 мільйонів гривень, привласнених Олександром Януковичем

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Для виведення валюти за кордон одна із компаній холдингу «Мако» фіктивно придбала обладнання у РФ. Воно начебто мало імпортуватися на територію, яка на час фінансової махінації була непідконтрольна українській владі.

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Щоб заарештувати банківські рахунки підприємств, задіяних у протиправній схемі, СБУ поінформувала Генеральну прокуратуру України для використання цих матеріалів у досудовому розслідуванні кримінального провадження щодо Януковича.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України заблокували в Державній казначейській службі 110 млн грн, що призначалися ТОВ «МАКО – Трейдінг», власником якого є син екс-президента Олександр Янукович.

Служба безпеки поінформувала Генпрокуратуру щодо накладення арешту на заблоковані кошти.