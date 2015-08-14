Організатори ЛГБТ-маршу в Одесі оскаржать заборону на його проведення в суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила юрист-волонтер оргкомітету фестивалю Аліна Рахуба.

«Рішенням суду від 13 серпня нам заборонено публічний захід 15 серпня на всіх вулицях міста. Ми не будемо його проводити, адже є законослухняними громадянами України і зобов'язані виконувати рішення суду. Ми будемо діяти в рамках правового поля, подамо апеляцію, щоб добитися відповідного законного рішення», - заявила Рахуба.

Вона зазначила, що оргкомітет в судовому порядку буде домагатися своїх прав на мирні зібрання, передбачене Конституцією України та міжнародними правовими нормами.

За словами Рахуби, представник позивача (виконкому Одеської міськради) в судовому засіданні, аргументуючи свою вимогу про заборону маршу можливими вуличними заворушеннями, не представив для цього достатніх доказів. «Тим не менш, на підставі тих доказів, які ми не вважаємо належними, нам заборонили проводити «Марш рівності», - зазначила юрист, додавши, що інші заходи фестивалю не заборонені, але в даний момент невідомо, в якому саме форматі їх проведуть.

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Присутній на брифінгу лідер місцевого Автомайдану Євген Резвушкин, заявив, що організаторів фестивалю «не цікавить збереження здоров'я правоохоронців», які покликані забезпечувати громадський порядок, в тому числі, під час подібних маршів, і назвав заборонену вуличну акцію «провокацією».

«У місті складна ситуація. На матч приїхали ультрас, які вас били в Києві...», - заявив Резвушкін.

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Голова оргкомітету фестивалю Ганна Леонова заявила, що Резвушкін неодноразово, в тому числі, у присутності співробітників правоохоронних органів, звинувачував організаторів «ОдесаПрайд-2015» в «проплаченості і провокації», хоча не має для цього жодних підстав. «Це – брехня... Ми – законослухняні громадяни – заборонений судом захід проводити не будемо», - акцентувала Леонова.

Зі слів організаторів, вчора майже всі орендодавці відмовилися від своїх договірних зобов'язань про надання майданчиків під заходи фестивалю, аргументуючи «тиском правоохоронних органів і людей, з якими краще не жартувати».

Крім того, розмістити 50 осіб, які прибули в Одесу на фестиваль, відмовилися власники хостелів. «З їх слів, їм зателефонували люди, з якими жарти погані, і пригрозили, що спалять заклад», - розповіла Рахуба.

В даний час волонтери фестивалю розмістили у своїх квартирах по 5-6 чоловік, які прибули на «ОдессаПрайд-2015» з інших міст України. Як зазначили організатори, програму фестивалю довелося істотно скоротити.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдесаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності». В рамках фестивалю повинні пройти майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи з суспільством, квест-екскурсія по місту, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» та «Гей-образи в мас-культурі», відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка і т. д.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу, а мерія мала намір домогтися скасування проведення фестивалю.

Сьогодні в Одесі відбудеться матч між командами ФК «Шахтар» (Донецьк) і ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ).