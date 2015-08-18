Дослідники назвали міста з найвищою якістю життя

Рейтинг Economist Intelligence Unit ранжируваний за рівнем життя в різних містах, повідомляє CNN. При складанні рейтингу береться до уваги доступність товарів, безпека життя, рівень освіти та охорони здоров'я, культурна та екологічна привабливість, а також ефективність інфраструктури.

Рейтинг міст з найвищою якістю життя п'ятий рік поспіль очолює австралійський Мельбурн. На другому місці розташувалася Відень, а трійку лідерів замкнув Ванкувер. Четверту позицію рейтингу зайняв Торонто, а п'яту сходинку розділили Аделаїда і Калгарі.

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Крім того, були визначені найменш придатні для життя міста світу, серед яких столиця Сирії Дамаск і столиця і найбільше місто Бангладеш Дакки.

Міста з найвищим рівнем життя:

1. Мельбурн, Австралія

2. Відень, Австрія

3. Ванкувер, Канада

4. Торонто, Канада

5. Аделаїда, Австралія

5. Калгарі, Канада

Місто з найнижчим рівнем життя:

136. Тріполі, Лівія

137. Лагос, Нігерія

138. Порт-Морсбі, Папуа-Нова Гвінея

139. Дакка, Бангладеш

140. Дамаск, Сирія