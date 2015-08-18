Дослідники назвали міста з найвищою якістю життя
Дослідницький та аналітичний підрозділ The Economist Group оприлюднив рейтинг найбільш придатних для життя міст світу.
Рейтинг Economist Intelligence Unit ранжируваний за рівнем життя в різних містах, повідомляє CNN. При складанні рейтингу береться до уваги доступність товарів, безпека життя, рівень освіти та охорони здоров'я, культурна та екологічна привабливість, а також ефективність інфраструктури.
Рейтинг міст з найвищою якістю життя п'ятий рік поспіль очолює австралійський Мельбурн. На другому місці розташувалася Відень, а трійку лідерів замкнув Ванкувер. Четверту позицію рейтингу зайняв Торонто, а п'яту сходинку розділили Аделаїда і Калгарі.
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Крім того, були визначені найменш придатні для життя міста світу, серед яких столиця Сирії Дамаск і столиця і найбільше місто Бангладеш Дакки.
Міста з найвищим рівнем життя:
1. Мельбурн, Австралія
2. Відень, Австрія
3. Ванкувер, Канада
4. Торонто, Канада
5. Аделаїда, Австралія
5. Калгарі, Канада
Місто з найнижчим рівнем життя:
136. Тріполі, Лівія
137. Лагос, Нігерія
138. Порт-Морсбі, Папуа-Нова Гвінея
139. Дакка, Бангладеш
140. Дамаск, Сирія