Сестра Сенцова: для Олега зараз найбільш важлива моральна підтримка

Про це вона заявила у коментарі для Крим.Реалії.

«Оптимізму з кожним засіданням все менше і менше. Надії на гарний результат все менше і менше. Сьогодні запросили 23 роки. Подивимося, до чого прийде суд. Підозрюю, що це тільки початок дуже потужних репресивних чисток», – сказала вона.

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Сестра режисера пояснила збільшення пропонованого обвинуваченням строку для Сенцова до 23 років страхом: вони просто бояться. Бояться і не знають, що робити».

Наталія Каплан заявила, що ні Сенцов, ні ті, хто його підтримують, не відступлять від своєї позиції і будуть боротися за свої права.

За її словами, зараз Олег Сенцов найбільше потребує моральної підтримки, а його прихильники – і матеріальної підтримки.

Як повідомлялося, Олег Сенцов на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в середу, 19 серпня, заявив, що суд окупантів не може бути справедливим.

Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ у травні 2014 року в аннексированном Росією Криму.

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Ряд російських і зарубіжних діячів мистецтва і правозахисників не раз висловлювалися на захист і підтримку українського режисера Олега Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього, надуманими і політично мотивованими. Європейська кіноакадемія напередодні опублікувала новий лист до російської влади з вимогою звільнення Олега Сенцова.