Європейська кіноакадемія закликала російську владу звільнити Олега Сенцова

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лист, опублікований на сайті організації, адресований президенту Росії Володимиру Путіну, голові Держдуми Сергію Наришкіну, директору ФСБ Олександру Бортникову, міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву і генеральному прокурору Юрію Чайці.

Європейські кінематографісти, зокрема, висловили здивування, чому Сенцова продовжують судити за тероризм, у той час як основний свідок звинувачення відмовився від своїх свідчень, даних, за його словами, "під тиском і погрозами".

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У своєму зверненні рада Європейської кіноакадемії закликала забезпечити безпеку Олега Сенцова, зняти звинувачення через недостатність доказів, "звільнити затриманого негайно і беззастережно", забезпечити повну реабілітацію затриманого, а також "забезпечити повне, оперативне та неупереджене розслідування необґрунтованого затримання Сенцова співробітниками ФСБ і його заяв з приводу тортур, щоб передати відповідальних у руки правосуддя".

Лист серед інших підписали такі всесвітньо відомі кінорежисери як Анджей Вайда, Вім Вендерс, Кшиштоф Зануссі, Акі Каурісмякі, Майк Лі, актор Даніель Ольбрихський. До звернення приєднались члени Польської кіноакадемії.

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Як повідомлялося, Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка заарештували в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор». За версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач. Кольченко загрожує щонайменше 10 років позбавлення волі, а Сенцову – 20. Обидва провину заперечують з дня їх затримання.

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Ряд російських і зарубіжних діячів мистецтва і правозахисників неодноразово висловлювалися на захист і підтримку Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього, надуманими і політично мотивованими. На підтримку Кольченко проходять акції по всьому світу.