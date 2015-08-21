Британці привітали українців з Днем Незалежності віршем "Любіть Україну" (відео)
14:04, 21 серпня 2015Суспільство
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Посольство Великої Британії в Україні вітає українців зі святом Дня Незалежності прочитанням вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".
Посольство Великої Британії вітає українців / скріншот
Відео, на якому британські дипломати у вишиванках читають вірш, розміщено на відеохостингу Youtube.
"Посольство Великої Британії вітає Україну з Днем Незалежності та дарує своє прочитання вірша "Любіть Україну", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
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