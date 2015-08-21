Британці привітали українців з Днем Незалежності віршем "Любіть Україну" (відео)

Відео, на якому британські дипломати у вишиванках читають вірш, розміщено на відеохостингу Youtube.

"Посольство Великої Британії вітає Україну з Днем Незалежності та дарує своє прочитання вірша "Любіть Україну", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.