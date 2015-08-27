Завтра в Україну знову повернеться 33-градусна спека

Вночі очікується 14-20, на півдні до 24 градусів тепла. Антициклон, масштабна область високого атмосферного тиску, що зумовить у всіх областях суху повітряну масу, дощів не очікується. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 28-33 градуси тепла.

У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 12-18 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

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У центральній частині без опадів. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 23-29 градусів тепла.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 17-24 градуси тепла, вдень 27-33 градуси тепла.

У Києві дощів не очікується. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 3-8 м/с.