Завтра в Україну знову повернеться 33-градусна спека
У п'ятницю, 28 серпня, в Україні протягом дня температура повітря досягне 25-30 градусів тепла, на заході та півдні до спекотних 30-33 градусів тепла.
Вночі очікується 14-20, на півдні до 24 градусів тепла. Антициклон, масштабна область високого атмосферного тиску, що зумовить у всіх областях суху повітряну масу, дощів не очікується. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 28-33 градуси тепла.
У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 12-18 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
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У центральній частині без опадів. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 23-29 градусів тепла.
У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 17-24 градуси тепла, вдень 27-33 градуси тепла.
У Києві дощів не очікується. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла.
Вітер в Україні південно-західний, 3-8 м/с.