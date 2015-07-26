Аваков назвав області, у яких найближчим часом з'явиться патрульна поліція

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував про роботу, проведену в 11 областях України, щодо реформування міліції і повідомив про майбутні зміни.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Але, все ж таки, у нас немає чарівної палички - змахнув разок - і все змінилося. Реформа - це процес кропіткої роботи-крок за кроком. Ось ми і йдемо. Щось Ви вже бачите, що немає.. Як йде процес? Чого очікувати найближчим часом? Доповідаю Вам - за пунктами та територіями нашої прекрасної України", - написав він.

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Аваков назвав свою доповідь "Поліція. Кроки реформи" і розділив по пунктах.

В Одесі, Львові та Харкові патрульні поліцейські вже розпочали своє навчання, а у Дніпропетровську, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому та Закарпатської області тільки стартує набір.

"Перший етап реформи "самборського типу" з інвестуванням та імплементацією нових систем - стартуємо в серпні", - так Аваков прокоментував реформу поліції в деяких районах Донеччини та Луганщини.