Міліція затримала одного з учасників сутичок під Радою

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, мітингувальники намагаються прорвати кордон міліції під парламентом, кидають димові шашки та інші предмети. Правоохоронці посилюють заходи безпеки, намагаються вгамувати активістів.

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Столична міліція закликає громадян поводится толерантно, не порушувати закон. У випадку будь-яких правопорушень працівники органів внутрішніх справ діятимуть чітко і принципово, наголошують у міліції.