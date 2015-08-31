Міліція затримала одного з учасників сутичок під Радою
13:33, 31 серпня 2015Суспільство
0 0
Міліція затримала одного з активних учасників сутичок під Верховною Радою.
hromadske.tv
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, мітингувальники намагаються прорвати кордон міліції під парламентом, кидають димові шашки та інші предмети. Правоохоронці посилюють заходи безпеки, намагаються вгамувати активістів.
Читайте такожДимові шашки та каміння: мітингувальники почали штурм ВР, міліція намагається силою відтіснити активістів (фото)
Столична міліція закликає громадян поводится толерантно, не порушувати закон. У випадку будь-яких правопорушень працівники органів внутрішніх справ діятимуть чітко і принципово, наголошують у міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter