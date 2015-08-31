Правий сектор перекрив машинами рух біля Ради
Активісти перекрили рух біля будівлі Верховної Ради.
Правоохоронці попередили учасників акції протесту під стінами Верховної Ради України щодо відповідальності за блокування транспортних комунікацій та приймають міри для відновлення руху.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі главку столичної міліції.
«Активісти виставили авто на проїжджій частині дороги в урядовому кварталі, тому рух автомобілів обмежено на вулиці Грушевського від будівлі парламенту до Будинку офіцерів», - зазначили в міліції.
Як повідомляв УНІАН, під стінами Верховної Ради зібралися близько тисячі мітингувальників, зокрема, представники ВО «Свобода», партії «УКРОП» і Радикальної партії, які вимагають від депутатів не голосувати за внесення змін до Конституцію в частині децентралізації.
Сьогодні на своєму позачерговому засіданні парламент повинен попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін у Конституцію «Про децентралізації влади» (№2217а).
Київ. Ранок. Правий сектор" перекрив урядовий квартал. pic.twitter.com/sSTwZ6Nj5o
— Правий Сектор (@RS_Ukraine) August 31, 2015