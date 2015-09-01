Порошенко привітав українців з початком навчального року і Днем знань

"Це свято є як спільним для всіх, так і дуже особистим для кожного. Воно пов’язане насамперед зі значними життєвими змінами, подальшим розвитком та набуттям нових знань. Особливим стане цей день для дітей, які вперше прийдуть до школи, та першокурсників, які почнуть свій шлях до здобуття найвищого професіоналізму. Успішно їм долати цю дорогу", - зауважив президент.

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Він подякував працівникам освіти, які "плекають, виховують, навчають нові покоління, даруючи Україні перспективу на обране нами європейське майбутнє".

Президент запевнив, що держава робить усе можливе, аби забезпечити доступ до якісної освіти кожному громадянину. "Це стосується і тих, хто відроджує мирне життя на теренах, де ще нещодавно лунали постріли, і тих, хто вимушено покинув домівки на Сході України через російську військову агресію, і тих, хто не може здобувати українську освіту за умов окупації Криму", - додав Петро Порошенко.

Крім того, він наголосив, що опрацьовується нова законодавча база, яка створює нові умови талановитій українській молоді для отримання конкурентної освіти європейського зразка. Країна провадить освітянські реформи, покликані суттєво підвищити якість навчання і виховання.

Президент побажав усім міцного здоров’я, добра, щедрої долі та невичерпної жаги до знань.