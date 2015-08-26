В школах України 1 вересня запрацює концепція патріотичного виховання

Про це заявив міністр освіти Сергій Квіт під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА. "З 1 вересня запрацює національна концепція патріотичного виховання в школах", - сказав він.

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За словами міністра, також повертається концепція профільного навчання.

Крім того, як сказав міністр, Міносвіти збільшило години на вивчення іноземної мови.

Він зазначив, що всі регіони готуються до нового навчального року в досить не простих умовах.

Водночас, за його словами, буде відкрито сім нових побудованих шкіл.

Сергій Квіт зазначив, що проблемним питанням залишається забезпечення шкільними автобусами, в державному бюджеті є кошти на закупівлю 40 автобусів. Він наголосив, що цю проблпму треба вирішувати спільними зусиллями з місцевою владою.