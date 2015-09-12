Опитування в "ДНР": сепаратистів підтримує менше третини жителів

Менше третини жителів самопроголошеної «ДНР» підтримують сепаратистів.

Такі дані соціологічного опитування, проведеного на замовлення самої місцевої «влади».

Вони були опубліковані на сайті сепаратистського інформагентства «Донецьке агентство новин».

Як повідомляється, опитування було проведене в серпні Центром соціологічних досліджень «Особливий статус».

Всього було опитано 6500 осіб у 19 містах Донецької області, які перебувають зараз під контролем сепаратистів.

Опитування показало, що лише 29% населення підтримують «ДНР». Раніше цей показник становив ще менше — 22%.

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Абсолютна меншість погодилася вважати себе патріотами Росії. За результатами соціологів, таких 11% в Іловайську та 12% в Дебальцевому. Всього в «ДНР» патріотів Росії лише 10%.

В основному люди вважають себе патріотами Донбасу. Ствердно відповідають на це питання в різних містах «ДНР» від 34% до 48%.