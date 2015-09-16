Майже половина українців вважає, що жодна партія не представляє їх інтересів - дослідження

Майже половина громадян України вважає, що жодна політична партія не представляє їхніх інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати двох досліджень, проведених соціологічною службою Центру Разумкова та представлених сьогодні у Києві.

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Зокрема, респондентів запитали: «Чи є в Україні партія, про яку вони можуть сказати, що вона представляє їхні інтереси?»

Відповіді опитаних розподілилися таким чином: 48,3% громадян вважають, що партії не представляють їхніх інтересів, 33,8% - відповіли позитивно і 17,9% не змогли відповісти на це питання.

Разом з тим, 57,4% респондентів вказали, що нічого не чули про діяльність місцевих осередків будь-яких партій у їх регіонах. 32,7% сказали, що знають про діяльність місцевих осередків партій і 9,9% не змогли відповісти.

При цьому серед інститутів, які мають представляти інтереси громадян у суспільних процесах у першу чергу, відносно більша частка (21,6%) респондентів обрали політичні партії. На другому місці - громадські організації (19,5%), на третьому - профспілки (15,2%), на четвертому - окремі політики (10,1%), на п'ятому - ЗМІ (7,5%). Також тільки 1,5% опитаних вважають, що інтереси громадян мають представляти бізнес-структури.

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Крім того, опитування показало, що 57,7% українців упевнені, що партії представляють інтереси фінансових і бізнесових структур; 37,3% - партійних лідерів; 24,2% респондентів вважають, що партії представляють інтереси державної влади; 11,2% - виборців і 15,6% не змогли відповісти.

Перше дослідження проводилося з 29 квітня по 5 травня 2015 року в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Друге - з 21 по 26 листопада 2014 року, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Під час кожного дослідження було опитано понад 2 тис респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка кожної вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.