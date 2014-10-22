54% українців вважають можливою окупацію Росією інших областей - опитування
Більше половини громадян України вважають, що Росія може вдатися до розширення окупації на території України та почати захоплювати інші регіони за межами Автономної Республіки Крим, Луганської і Донецької областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 21 жовтня 2014 року.
Зокрема, респондентам було поставлено запитання щодо їхнього бачення, наскільки є ймовірним розширення зони конфлікту та окупації на інші області України.
Читайте такожКремль має відшкодувати Україні збитки за окупацію Криму та війну на Сході - опитування УНІАН
Так, 35,3% опитаних відповіли, що такий сценарій скоріше вірогідний, а 18,9% - що дуже вірогідний.
Таким чином більше половини респондентів, а саме 54,2%, вважають такий сценарій розвитку подій можливим.
Разом з тим, 24,7% вважають, що такий сценарій скоріше не є вірогідним, а 7,1% - зовсім не вірогідним. При цьому, 14,1% не змогли відповісти на це запитання.
Окрім того, більшість респондентів вважає, що не можна задовольнятися миром в обмін на передачу Криму і Донбасу до складу Росії. В цьому випадку 54,4% респондентів вважають, що потрібно в майбутньому продовжувати боротися за повернення цих територій.
24,6% вважають, що не треба боротися за повернення Криму та окупованих частин Донбасу, а 21,1% не змогли відповісти.
Опитування проводилося у всіх областях, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2 тис. респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.