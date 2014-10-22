54% українців вважають можливою окупацію Росією інших областей - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 21 жовтня 2014 року.

Зокрема, респондентам було поставлено запитання щодо їхнього бачення, наскільки є ймовірним розширення зони конфлікту та окупації на інші області України.

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Так, 35,3% опитаних відповіли, що такий сценарій скоріше вірогідний, а 18,9% - що дуже вірогідний.

Таким чином більше половини респондентів, а саме 54,2%, вважають такий сценарій розвитку подій можливим.

Разом з тим, 24,7% вважають, що такий сценарій скоріше не є вірогідним, а 7,1% - зовсім не вірогідним. При цьому, 14,1% не змогли відповісти на це запитання.

Окрім того, більшість респондентів вважає, що не можна задовольнятися миром в обмін на передачу Криму і Донбасу до складу Росії. В цьому випадку 54,4% респондентів вважають, що потрібно в майбутньому продовжувати боротися за повернення цих територій.

24,6% вважають, що не треба боротися за повернення Криму та окупованих частин Донбасу, а 21,1% не змогли відповісти.

Опитування проводилося у всіх областях, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2 тис. респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.