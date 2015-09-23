В малих містах України з'являться шерифи, на яких вже виділили 140 мільйонів

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у середу, 23 вересня, на виїзному засіданні уряду в Полтаві, пише Українська правда.

"МВС розпочало вже другу програму по запровадженню роботи поліцейських не тільки у великих містах, але й в маленьких містечках і селах. Це програма "українського шерифа". На місце дільничної міліції прийдуть нові поліцейські - не тільки в новій формі, на нових автомобілях, але в першу чергу з новим тренуванням, з новою філософією, новою політикою відношення до кожного громадянина", - наголосив Яценюк.

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"Ці так звані українські шерифи повинні знати кожну родину, кожну хату, кожну сім'ю на своїх дільницях в маленьких містечках, в селах, в районних центрах", - підкреслив він.

Для цієї програми уряд додатково передбачив у бюджеті 140 мільйонів гривень. "Зараз міністр внутрішніх справ активно працює з нашими західними партнерами - нам допомагають Сполучені Штати Америки, Канада і країни-члени Європейського Союзу, щодо отримання фінансування для Національної поліції як на поточний, так і на наступний рік", - сказав прем'єр.

Наразі розглядаються кандидатури на посаду очільника Національної поліції.

Яценюк також нагадав, що після початку набору до нової поліції Полтави сьогодні вранці за кілька годин анкети подали більше 800 осіб.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Національну поліцію може очолити народний депутат від БПП Мустафа Найєм. Однак сам Найєм цю інформацію заперечує.