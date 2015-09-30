Глава СММ ОБСЄ вітає домовленість про відвід озброєння калібру менше 100 мм

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН.

Апакан привітав підписання представниками України, Росії та ОБСЄ угоди по відведення від лінії розмежування танків, артилерії калібром менше 100 мм та мінометів калібром до 120 мм включно.

Він висловлює сподівання, що ця угода є кроком в напрямку миру, нормалізації та стабілізації ситуації на Донбасі в інтересах народу України.

"Я закликаю усі сторони продемонструвати свою повну прихильність мирному процесу", - наголосив Апакан.

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Голова СММ ОБСЄ зазначив, що місія, яка наразі складається з понад 540 спостерігачів в Україні, буде моніторити впровадження угоди в межах повноважень, визначених у мандаті місії.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Мінську Тристороння контактна група за участі спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми та представника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм.