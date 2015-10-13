Понад половина українців незадоволені реалізацією реформ – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентованим сьогодні на прес-конференції УНІАН, керівником центру IFES Ракешом Шарма.

За його словами, дані дослідження свідчать, що відсутність реформ та економічна ситуація в державі зумовлюють послідовне та повільне розмивання початкового позитивного імпульсу, що спостерігався в українській громадській думці на хвилі великих сподівань на проведення реформ після Майдану.

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«Більше половини – 56% українців вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, і тільки 20% дотримуються протилежної думки», - зазначив Шарма.

Також він додав, що думка про те, що країна рухається в неправильному напрямку, є широкорозповсюдженою по всій країні і підтримується більшістю громадян у кожному регіоні, причому у жодному з регіонів немає більше 28% громадян, які б вважали, що Україна рухається у правильному напрямку.

***Опитування громадської думки проводилося Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплювало 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (окрім Донбасу та Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.