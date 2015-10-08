Кількість українців, які ностальгують за СРСР, за п'ять років скоротилася на 15% - опитування (інфографіка)

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Так, третина (31%) опитаних жалкують про розпад у 1991 році Радянського союзу, водночас більше половини (56%) – ні, 14% - не визначилися.

«Динаміка свідчить про те, що з кожним роком зменшується кількість українців, які жалкують про розпад СРСР: якщо у 2010 році таких було 46%, то вже у 2013 – 41%, у 2014 – 33%, а у 2015 – 31%», - зазначають соціологи.

Також повідомляється, що майже половина мешканців півдня (49%), 39% жителів сходу і чверть центру шкодують за СРСР. Чим старші респонденти та чим менший їхній рівень освіти та доходів, тим більше вони шкодують за СРСР. Жалкують про розпад СРСР відносно більше жінки.

Крім того, зазначається, що кількість респондентів, які шкодують за СРСР, серед російськомовних вдвічі вища, ніж серед україномовних.

Соціологічне дослідження проводилося групою «Рейтинг» 1-6 жовтня 2015 року серед громадян України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1800 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.