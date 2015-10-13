З'явився звіт України щодо розслідування катастрофи МН17 (інфографіка)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр України, глава Міжвідомчої комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.

"Опублікування звіту про причини падіння літака Боїнг-777-200 авіакомпанії «Малазійські авіалінії» - перший крок до притягнення до відповідальності всіх винних у трагедії", - йдеться у його повідомленні.

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Згідно зі звітом, ракета "Бук-1", що збила літак Boeing 777 авіакомпанії "Малазійські авіалінії" 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю (рейс МН17), була випущена з підконтрольного проросійським бойовикам Сніжного (Донецька область).

Крім того, українська сторона наголосила, що кримінальне розслідування причин катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» буде завершено орієнтовно в лютому 2016 року.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю сталася катастрофа літака Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.