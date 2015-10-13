Розслідування причин катастрофи Boeing 777 можуть завершити в лютому 2016 року – Зубко

Кримінальне розслідування причин катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», який був збитий у липні 2014 року в небі над Донецькою областю ракетою «Бук-1», буде завершено, орієнтовно, в лютому 2016 року.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.

Читайте такожПорошенко: Росіяни зі своєї зброї збили Boeing 777

«Кримінальне розслідування має бути завершено в лютому 2016 року. І ми очікуємо, що кримінальне розслідування остаточно відповість на питання щодо цього терористичного акту, - сказав Зубко. – Звичайно, цей термін може бути продовжений. Але вже те, що ми бачимо в технічному звіті, дає нам зрозуміти, наскільки цинічним був цей терористичний акт».

Зубко сказав, що кримінальне розслідування буде ґрунтуватися на результатах технічного розслідування, яким було встановлено, як був збитий літак і з якої території.

Раніше Зубко повідомив, що ракета «Бук-М1», що збила літак Boeing 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю (рейс МН-17), була випущена з підконтрольного проросійським бойовикам міста Сніжне (Донецька область).

Читайте такожНідерланди закликали Україну та РФ докласти більше зусиль для безпеки повітряного простору

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.