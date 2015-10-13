Ракета "Бук-1" була запущена з підконтрольного бойовикам Сніжного назустріч МН17 - Зубко

Про це заявив журналістам віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.

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Він повідомив, що за результатами розслідування було встановлено, що ракета була випущена за зустрічним курсом літака.

"Ракета була випущена з території, підконтрольній бойовикам, зі Сніжного. Це була російська ракета "Бук-М1". Це був спланований терористичний акт, - сказав Зубко. - Ракета була випущена курсом назустріч. По траєкторії її руху зрозуміло, що вона мала вразити пілотів літака, щоб навіть аварійна посадка літака була неможливою".

Зубко підкреслив, що висновки українських експертів підтверджують висновки голландських слідчих, які курирували основний масив розвідувальних робіт.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що катастрофа літака Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" була спланованою операцією і злочином російських спецслужб, але слідство триває, і за допомогою міжнародних груп слідчих винні у злочині будуть знайдені і понесуть покарання.

Яценюк підкреслював, що після технічного звіту слідство триватиме, а міжнародна громадськість продовжить шукати шляхи створення Міжнародного трибуналу з розслідування причин катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

У Нідерландах паралельно також триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. На його результати очікують до кінця року.