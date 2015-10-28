На КПП "Чонгар" планується проведення альтернативної блокаді акції – ЗМІ

Про це Крим.Реалії повідомили в міліції Херсонської області.

«Це не протестна акція. Люди просто хочуть зустрітись, таксисти, і поспілкуватися. Вони написали заяву до сільської ради про те, що хочуть провести цю акцію», – прокоментував майбутню подію начальник відділу координації діяльності правоохоронних органів, військових і цивільних формувань УМВС України в Херсонській області Олександр Анохін.

Про те, що в середу, 28 жовтня, в районі пропускного пункту «Чонгар» о 10 годині планують проводити акцію протесту проти «громадянської» блокади Криму, кореспонденту Крим.Реаліїповідомив заступник генерального директора телеканалу АТР Айдер Муждабаєв.

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«Причому ця акція організована безпосередньо з Криму. Як повідомили ATR у штабі, за їхніми даними, в акції планується задіяти частину таксистів і підприємців Генічеського району загальною чисельністю в кілька десятків людей», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

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Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.