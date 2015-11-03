ГПУ готує нові підозри проти Корбана, йому викликали безоплатного адвоката - правозахисники

Про це повідомляє прес-служба правозахисної групи "Січ" на сторінці в Facebook.

"Корбана перевезли до Києва і викликали йому безкоштовного адвоката. Тобто наших ледь не придушили бусики, а безоплатного - викликали", - сказано в повідомленні.

Зараз Геннадій Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ. Йому в Генпрокуратурі готують нові підозри.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова розпочав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Сьогодні, 3 листопада, СБУ вивезла Корбана в невідомому напрямку, судове засідання не розпочалося. О 8.40 закінчився 72-годинний термін утримання Корбана під вартою. Пізніше стало відомо, що Корбана повернули до київського СБУ.