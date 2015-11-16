Геращенко спростував повідомлення про самогубство пенсіонерки на Черкащині через рахунки за газ (документ)
У МВС прокоментували самогубство 80-річної мешканки Черкаської області, яка нібито повісилася після отримання квитанції про сплату за спожитий у жовтні газ.
Ситуацію з пенсіонеркою на своїй сторінці у Facebook пояснив радник глави МВС Антон Геращенко.
"Інформація про те, що Марія Кирилівна отримала рахунок за газ у 4 тисячі гривень і тому прийняла рішення накласти на себе руки - не відповідає дійсності", - зазначив він.
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При цьому Геращенко наголошує, що насправді у Марії Кирилівни була переплата за природний газ на 1 листопада в розмірі 1 тис. 792 гривень.
"На підтвердження моїх слів і, щоб уникнути спекуляцій "про рахунок за газ у 4 тисячі гривень", публікую рахунок, який отримала Марія Кирилівна за жовтень 2015 року", - написав радник глави МВС і показав відповідне підтвердження.