Геращенко спростував повідомлення про самогубство пенсіонерки на Черкащині через рахунки за газ (документ)

Ситуацію з пенсіонеркою на своїй сторінці у Facebook пояснив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Інформація про те, що Марія Кирилівна отримала рахунок за газ у 4 тисячі гривень і тому прийняла рішення накласти на себе руки - не відповідає дійсності", - зазначив він.

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При цьому Геращенко наголошує, що насправді у Марії Кирилівни була переплата за природний газ на 1 листопада в розмірі 1 тис. 792 гривень.

"На підтвердження моїх слів і, щоб уникнути спекуляцій "про рахунок за газ у 4 тисячі гривень", публікую рахунок, який отримала Марія Кирилівна за жовтень 2015 року", - написав радник глави МВС і показав відповідне підтвердження.