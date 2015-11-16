На Черкащині 80-річна пенсіонерка повісилася через отриману платіжку за газ

Як повідомили кореспонденту УНІАН секторі комунікації головного управління Національної поліції в Черкаській області, минулого тижня правоохоронці зафіксували самогубство пенсіонерки у селищі Лисянка Лисянського району області.

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За фактом самогубства проводиться перевірка та відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, приводом для самогубства жінки стала отримана квитанція від газопостачальної компанії за спожитий газ. У квитанції газовиків фігурувало декілька сум: рахунок за спожитий газ - понад 100 грн, а також сума у понад 4 тис. грн. Жінка, побачивши у квитанції суму, яка у кілька разів перевищує її пенсію, вирішила звести рахунки з життям. У передсмертній записці вона написала, що у її смерті винне керівництво держави, прикріпивши до записки рахунок за газ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Черкаської облдержадміністрації Юрій Сас, у Лисянській райдержадміністрації Черкаської області стверджують, що насправді газопостачальна компанія була винна гроші покійній. За його словами, пенсіонерка нібито не змогла розібратися у заплутаних у квитанції розрахунках.

За словами Саса, він ставитиме питання перед газопостачальною компанією, щоб вона оптимізувала оформлення платіжок для населення.