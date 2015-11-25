Прикордонники РФ затримали українського активіста - соцмережі

Про це йдеться в повідомленні спільноти Крим.SOS на сторінці у Facebook.

"Активіст Українського культурного центру Вельдар Шукурджіев сьогодні вночі був затриманий російськими прикордонниками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Шукурджіев повертався додому і без проблем пройшов українських прикордонників.

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При цьому, російські прикордонники не пропустили Шукурджіева на окупований півострів, затримавши його "до з'ясування обставин". "У нього забрали речі та документи", - наголошується в повідомленні.

Поки що зв'язку з кримським активістом немає, його телефон вимкнений.

#BreakingNewsАктивіст Українського культурного центру Вельдар Шукурджіев сьогодні вночі був затриманий російськими прик... Posted by Крим_ SOS on Tuesday, November 24, 2015

Зазначається, що у серпні Вельдар Шукурджіев вже затримувався кримськими силовиками — за намір сфотографуватися з українським прапором. На нього склали адміністративний протокол.