Затриманих учасників сімферопольської акції пам’яті Шевченка відпустили

Пікетувальників протримали в районному відділенні поліції три з половиною години, повідомляє «Крим. Реалії». За словами одного із затриманих, заявника мітингу Леоніда Кузьміна, у відділенні його допитали і склали протокол про затримання.

«Припускаю, що причиною затримання стало те, що ми розгорнули українську символіку», – сказав активіст. Він додав, що «поліцейські» хочуть притягнути його до відповідальності у зв’язку з тим, що його дії підпадають під ст. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії – порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування. Засідання Залізничного районного суду у цій справі відбудеться 10 березня.

Читайте такожДесятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)Разом із Леонідом Кузьміним також були затримані сімферопольці Олександр Кравченко і Вілідар Шукурджіев. Останній, виходячи з відділку, розгорнув перед журналістами український прапор, і сказав, що це, на думку, «поліцейських», є екстремізмом.

Співробітники «поліції» затримали організатора мітингу до дня народження Шевченка Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції вдень 9 березня. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.