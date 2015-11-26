Жебрівський дав міським головам Донеччини місяць на виконання закону про декомунізацію
Голова Донецької ОГА Павло Жебрівський дав міським головам області час до 21 грудня на перейменування вулиць, скверів та площ згідно з законом про декомунізацію.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації.
«21 листопада закінчився термін, відведений місцевим радам для декомунізації. Більше тягнути нема куди. Даю вам місяць, до 21 грудня, на виконання цього закону. Після цього я особисто перейменую вулиці, сквери і площі, якщо цього не зробите ви», - наголосив Павло Жебрівський.
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Голова ОДА підкреслив, що «назви катів українського народу не мають висіти на вулицях славної української Донеччини».
Раніше УНІАН повідомляв, що на території Донецької області станом на 1 вересня 2015 в рамках декомунізації перейменуванню підлягають 47 населених пунктів. Загальна кількість населених пунктів, в яких є об'єкти топоніміки, які підпадають під дію закону про декомунізацію - 433.