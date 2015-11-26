Жебрівський дав міським головам Донеччини місяць на виконання закону про декомунізацію

Про це повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації.

«21 листопада закінчився термін, відведений місцевим радам для декомунізації. Більше тягнути нема куди. Даю вам місяць, до 21 грудня, на виконання цього закону. Після цього я особисто перейменую вулиці, сквери і площі, якщо цього не зробите ви», - наголосив Павло Жебрівський.

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Голова ОДА підкреслив, що «назви катів українського народу не мають висіти на вулицях славної української Донеччини».

Раніше УНІАН повідомляв, що на території Донецької області станом на 1 вересня 2015 в рамках декомунізації перейменуванню підлягають 47 населених пунктів. Загальна кількість населених пунктів, в яких є об'єкти топоніміки, які підпадають під дію закону про декомунізацію - 433.