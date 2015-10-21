У Донецькій області перейменуванню підлягають 47 населених пунктів

Про це повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, передає 6264.com.ua. Найбільше таких у Червоноармійському (7), Добропільському (6), Волноваському (4), Володарському (4) та Артемівському (4) районах.

Читайте такожІсторики заявляють, що в Україні треба перейменувати більше 900 населених пунктів

Загальна кількість населених пунктів, в яких є об'єкти топоніміки, які підпадають під дію закону про декомунізацію - 433. Процес перейменування триває.

Так, Дзержинська міська рада, керуючись законом про декомунізацію, а також враховуючи результати громадського обговорення, вирішила подати клопотання до Верховної Ради про перейменування населеного пункту. Відповідне рішення було прийнято на сесії міськради 16 жовтня 2015.

Депутати пропонують назвати Дзержинськ ім'ям річки, що протікає через місто, - Торецьк. Також на розгляді виконкому Дзержинської міськради перебувають питання про перейменування 20 вулиць, названих на честь діячів і явищ комуністичної епохи. Про доцільність змінювати назви ще 10-и тривають консультації з науковцями та істориками.

9 вересня у Слов'янську на сесії міської ради було розглянуто питання про перейменування 17 топонімічних об'єктів. Також депутати прийняли рішення про перейменування площі Жовтневої революції на Соборну.

23 вересня в Артемівську депутати міськради на засіданні сесії перейменували 45 вулиць і ухвалили рішення звернутися до Верховної Ради з клопотанням про повернення місту історичної назви Бахмут.

Раніше 6264 повідомляв, що Краматорським депутатам наостанок запропонують провести декомунізацію і перейменувати 159 об'єктів інфраструктури