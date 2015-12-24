Порошенко ліквідував низку військово-цивільних адміністрацій на Донеччині та Луганщині

Текст документу оприлюднено офіційним інтернет-представництвом глави держави.

В указі йдеться про те, що втратили чинність відповідні абзаци та пункти указів президента України від 5 березня 2015 року № 123 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій" та від 13 серпня 2015 року № 472 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій".

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Зміни в документи внесено «у зв'язку з припиненням діяльності військово-цивільних адміністрацій міста Вугледар Донецької області, міста Рубіжне Луганської області, міст Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля Луганської області у день відкриття першої сесії новообраних відповідних рад».

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Також Порошенко доручив керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій забезпечити здійснення заходів, що випливають із цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.